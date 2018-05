Bolsa de Valores de São Paulo abre estável nesta terça-feira

O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) abriu hoje (30) praticamente estável, registrando uma pequena alta de 0,03% com 76.097 pontos às 10h05. O índice oscilava e às 10h15 registrava queda de 0,08%. A Bovespa oscilou nesta semana entre uma grande queda no primeiro pregão da semana, quando caiu 4,51%, com as ações da Petrobras liderando as perdas com desvalorização de 14% na segunda-feira.

Ontem, o Ibovespa reagiu fechando em alta de 0,83% após quatro dias seguidos de perdas. As ações da Petrobras alavancaram a recuperação, com alta de 14,3% nas ações preferenciais, que dão direito a dividendos, e de 12,38% nas ordinárias, que dão ao portador direito de voto em assembleias.