Bolsa de Tóquio sobe 1,76% com resultados da Intel

Tóquio – A Bolsa de Tóquio encerrou o dia em alta acentuada, com investidores encorajados pelos resultados positivos do balanço da Intel, bem como com o iene mais fraco – que ajudou empresas de chips, como a Tokyo Electron, a superarem os índices.

O índice Nikkei 225 avançou 1,76% e fechou aos 9.606,82 pontos. Mas o volume permaneceu relativamente baixo, com 1,76 bilhão de ações. O mercado abriu com força, após a gigante americana Intel anunciar resultados trimestrais surpreendentemente positivos e fornecer a orientação de um 2º trimestre melhor do que o esperado.

Os investidores foram incentivados após o presidente da Intel, Paul Otellini, afirmar que a companhia não prevê interrupções no fornecimento de suas linhas após o forte terremoto que assolou o Japão no dia 11 de março.

Apesar dos ganhos robustos, a maioria dos analistas de mercado avaliou que era prematuro antecipar ainda mais a compra de ativos em ações japonesas, ressaltando o volume de negócios morno registrado. As informações são da Dow Jones