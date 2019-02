Bolsa de Tóquio sobe 0,19%; iene anima exportador

Tóquio – A Bolsa de Tóquio encerrou o dia em alta discreta, com a leve desvalorização do iene encorajando exportadores importantes como Tokyo Electron e Kyocera e a valorização de papéis da TDK. O índice Nikkei 225 avançou 0,19% e fechou aos 8.479,63 pontos.

A bolsa iniciou em baixa, com ações do setor financeiro se desvalorizando após as quedas no mercado norte-americano, causadas pelas preocupações com a crise na Europa. Mas o sentimento melhorou durante o pregão, graças a indicadores positivos vindos dos EUA. As informações são da Dow Jones