Bolsa de Tóquio sobe 0,1% com ganho em exportadores

Tóquio – A Bolsa de Tóquio fechou em ligeira alta nesta segunda-feira. A persistente desvalorização do iene ajudou as ações de exportadoras, como Nikon e Canon, a sacudir as vendas induzidas em Komatsu e Hitachi Construction Machinery por causa de rebaixamento de rating.

O Nikkei adicionou apenas 8,66 pontos, ou 0,1%, e terminou aos 9.171,16 pontos, após alta de 0,8% na sessão de sexta-feira – no intraday, contudo, o índice superou a marca dos 9.200 pontos, no maior nível desde 8 de maio. O volume de negociações foi fraco, com 1,32 bilhão de ações.

Na avaliação de Kenichi Hirano, analista de mercado da Tachibana Securities, à medida que o Nikkei mostrou recuperação e voltou ao seu nível de fins de abril, as perspectivas de novas desvalorizações do iene são chave para permitir que o retardatário interesse dos investidores empurre os preços para cima. As informações são da Dow Jones.