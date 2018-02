Bolsa de Tóquio segue NY e sofre tombo de 4,73%

Tóquio – A Bolsa de Tóquio fechou o pregão desta terça-feira com o pior desempenho desde 2016, seguindo o movimento dos mercados de Nova York, que ontem sofreram quedas de 3,8% a 4,6% em meio a temores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) possa acelerar o ritmo da alta de juros, diante de sinais de melhora na economia americana.

O Nikkei caiu 1.072 pontos hoje, ou 4,73%, a 21.610,24 pontos, com o índice japonês entrando em território de correção após acumular perdas de mais de 10% desde a máxima que atingiu em janeiro.

Pelo segundo dia consecutivo, o Nikkei registrou nesta terça seu maior tombo porcentual desde que Donald Trump foi eleito presidente dos EUA, em novembro de 2016. Em pontos, o recuo do índice foi o maior desde junho de 2016, quando o Reino Unido votou a favor do chamado “Brexit”, como é conhecido o processo para a retirada do país da União Europeia.