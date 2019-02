Bolsa de Tóquio renova máxima em 15 anos

Tóquio – A Bolsa de Tóquio voltou a fechar no maior nível em 15 anos nesta segunda-feira, ajudada pela relativa estabilização do dólar e pela disposição de tomada de risco antes de a presidente do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), Janet Yellen, fazer discursos no Congresso norte-americano nesta semana.

Os investidores no Japão também reagiram positivamente à notícia de que a Grécia fechou um acordo provisório com credores europeus, na última sexta-feira, para a extensão de seu programa de ajuda por quatro meses.

O índice Nikkei, que reúne as empresas mais negociadas na capital japonesa, encerrou o dia com alta de 0,73%, a 18.466,92 pontos, após avançar 0,4% no pregão anterior.

Ao longo dos negócios de hoje, o Nikkei chegou a ultrapassar a marca de 18.500 pontos pela primeira vez desde 2 de maio de 2000.

Entre os destaques da sessão, a Fast Retailing avançou 3,4%, após publicação de avaliação favorável pela Macquarie Capital, a Casio saltou 5,9%, depois de ter sua recomendação elevada pela Nomura Securities, de neutra para compra, e a Terumo apresentou ganho de 1,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.