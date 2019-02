Bolsa de Tóquio perde 0,3% com temores globais

Tóquio – A Bolsa de Tóquio fechou em queda nesta sexta-feira. O sentimento de baixa foi provocado pelas preocupações sobre o crescimento global, após as pesadas perdas em Wall Street decorrentes do rebaixamento de rating de 15 dos principais bancos do mundo. Isso acabou por prejudicar os impactos favoráveis da desvalorização do iene e reduziu os ganhos decorrentes da notícia de uma possível parceria de negócios entre Olympus e Sony.

O Nikkei caiu 25,72 pontos, ou 0,3%, e terminou aos 8.798,35 pontos, após dois ralis seguidos e alta de 0,8% na sessão de quinta-feira. O volume de negociações foi fraco e recuou para 1,6 bilhão de ações.

“Os sinais de uma desaceleração global pesaram sobre o sentimento do mercado”, afirmou Yutaka Miura, analista técnico sênior da Mizuho Securities, referindo-se à baixa nos preços do petróleo e os recentes fracos indicadores econômicos dos Estados Unidos e da China. As informações são da Dow Jones.