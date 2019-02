Bolsa de Tóquio fecha estável após dia de forte avanço

Tóquio – A Bolsa de Tóquio fechou estável nesta quinta-feira, com os investidores relutando em fazer movimentos mais acentuados após operarem com otimismo na sessão anterior.

O índice Nikkei fechou com estabilidade, a 14.417,53 pontos, após avançar 3,0% na quarta-feira. De acordo com analistas, o principal índice da bolsa japonesa apagou parte dos ganhos registrados na semana passada, mas ainda não se recuperou completamente, porque o aumento do imposto sobre vendas ainda pesa sobre o sentimento dos participantes do mercado.

“Os operadores querem ver o impacto do imposto sobre vendas, antes de fazerem suas apostas em ações”, explicou David Ruff, da Forward Management de São Francisco.

Entre as ações, a Fast Retailing e Bridgestone compensaram os ganhos do pregão anterior e fecharam em queda de 1,5% e 1,0%, respectivamente. Os papéis da Honda Motor caíram 2,1%. Fonte: Dow Jones Newswires.