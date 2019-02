Bolsa de Tóquio fecha em alta de 1,6%

Por Hélio Barboza

Tóquio – A Bolsa de Tóquio fechou em alta, ante um ligeiro enfraquecimento do iene e uma revisão para cima no PIB do segundo trimestre. Ambos os fatores estimularam a compra de ações de empresas exportadoras, como Canon e Tokyo Electron, enquanto os investidores mantinham um olhar esperançoso sobre uma possível intervenção do governo no mercado de câmbio. O índice Nikkei 225 ganhou 140,78 pontos, ou 1,6%, e fechou aos 9.239,17 pontos.

Os ganhos diminuíram um pouco à tarde com a cautela antes da divulgação de dados importantes sobre a economia da China e do resultado de uma disputa política observada com atenção pelos investidores. Pela manhã, o Nikkei saltou mais de 2%, estimulado pela alta do dólar para o nível dos 84 ienes, ante os dados melhores do que o esperado sobre o nível de emprego nos EUA, seguidos por uma revisão já amplamente prevista no PIB do Japão no segundo trimestre, para uma taxa anualizada de 1,5%, acima da leitura inicial de um crescimento de 0,4%.

O governo japonês também anunciou um pacote de estímulo de 915 bilhões de ienes (US$ 10,884 bi), acompanhado de um comunicado convocando o Banco do Japão (BoJ, banco central) a implementar medidas adicionais para apoiar a economia. O governo ainda prometeu intervir no mercado de câmbio se necessário. “Embora com atraso, há uma sentimento crescente de crise (entre as autoridades japonesas)”, disse Toshikazu Horiuchi, estrategista da Cosmo Securities. O Japão está cada vez mais numa situação em que a intervenção no câmbio é inevitável, acrescentou.

Grande parte da alta inicial da Bolsa desapareceu à tarde, acompanhando a queda das bolsas da China depois da divulgação dos dados da balança comercial chinesa e em meio ao temor de que o país aumente as taxas de juros, dependendo de uma série de outros dados econômicos que serão divulgados no sábado. As informações são da Dow Jones