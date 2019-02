Bolsa de Tóquio cai 0,6% com Grécia e queda do euro

Tóquio – A Bolsa de Tóquio fechou em queda, com o aprofundamento das preocupações sobre a dívida da Grécia e a consequente desvalorização do euro, que enfraqueceu várias blue chips japonesas, como Toshiba e Sony. O índice Nikkei 225 perdeu 59,88 pontos, ou 0,6%, e fechou aos 9.351,40 pontos. Na sessão da tarde, o índice chegou a registrar o menor nível intraday em 11 semanas, quando desceu para 9.318,62 pontos.

A Bolsa registrou alta nos momentos iniciais do pregão, mas perdeu força em meio às incertezas do cenário global. A continuação da fraqueza do euro ajudou a empurrar várias blue chips para baixo, enquanto a intensificação das preocupações em relação à Grécia contribuíram para induzir os investidores a realizar lucros antes do final de semana.

O setor de construção teve o pior desempenho da sessão depois que a corretora Morgan Stanley MUFG rebaixou sua avaliação do setor, de “Atraente” para “Cautelosa”, e cortou os ratings de três empreiteiras, citando a crescente pressão sobre as margens de lucro em consequência do aumento dos custos trabalhistas. As informações são da Dow Jones