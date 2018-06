Bolsa de São Paulo opera em baixa

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão hoje (05) em baixa de 0,5% com 78.201 pontos registrados às 10h15. O índice Bovespa volta a oscilar, após iniciar a semana com alta de 1,76%, e as ações da Petrobras com valorização de 8,87% nas ações preferenciais, que dão direito a dividendos.

O dólar iniciou o dia em alta, cotado a R$ 3,7644 na venda depois de queda ontem de 0,62%. Investidores continuam acompanhando os desdobramentos políticos após a greve dos caminhoneiros, atentos aos rumos da política de preços da Petrobras e ao cenário eleitoral da disputa presidencial de outubro.