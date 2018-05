Bolsa de Buenos Aires: Merval fecha em forte alta de 6,07%

Buenos Aires – O índice Merval, das principais ações cotadas na Bolsa de Comércio de Buenos Aires, fechou nesta quinta-feira em forte alta de 6,07%, aos 29.600,66 pontos.

Já o Índice Geral da Bolsa subiu 5,5%, para 1.313.218,41 pontos, enquanto o Merval 25 avançou 5,96% e fechou aos 32.414,87.

Foram negociados no pregão 1,445 bilhão de pesos argentinos em ações (US$ 63,69 milhões), com 79 títulos em alta, dez em baixa e seis estáveis.

No mercado de câmbio, o dólar se manteve estável e fechou cotado a 22,30 pesos para compra e 23,10 para venda.