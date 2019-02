Bolsas latino-americanas oscilam nesta quinta-feira

Buenos Aires – O índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, abriu nesta quinta-feira operando em leve baixa de 0,05%, aos 2.287,30 pontos.

Às 11h32 locais (mesmo horário de Brasília) eram negociadas as ações de 22 empresas, com balanço de 12 em alta, seis em baixa e quatro estáveis.

O giro financeiro até então era de 3,2 milhões de pesos (US$ 712,7 mil).

No painel líder, as maiores quedas correspondiam aos papéis de Tenaris (-2,91%), Petrobras (-1,50%) e Telecom Argentina (-0,66 %), enquanto subiam as ações de Edenor (4,70%) e Siderar (3,97%).

No mercado cambial, o dólar abriu cotado a 4,48 pesos, igual ao fechamento de quarta-feira.

O Índice de Preços e Cotações (IPC) da Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abriu nesta quinta-feira em alta de 0,23%, aos 37.508,62 pontos.

O giro financeiro no início do pregão era de 1,051 bilhão de pesos (US$ 75 milhões).