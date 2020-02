Bolsa chinesa despenca; Congresso e STF de volta e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Coronavírus mata 362, e bolsa de Xangai reabre com queda de 8%

Consultoria Oxford Economics cortou a previsão de crescimento da China para 5,4% em 2020, ante 6% de 2019, no que já foi o pior resultado em três décadas

STF volta do recesso com agenda cheia na economia

Pauta do tribunal no semestre inclui redução de salários e jornada do funcionalismo, tabela do frete, impostos e trabalho intermitente

Congresso volta aos trabalhos prometendo mais protagonismo

Relação distante com o Executivo fez com que o Legislativo assumisse pautas importantes no ano passado – cenário que não deve ser muito diferente em 2020

Iowa abre primárias democratas com Sanders favorito contra Biden

Nesta segunda, o estado de Iowa é o primeiro a realizar eleições primárias para escolher o candidato democrata que disputará a presidência em novembro

China acusa EUA de “espalhar pânico” com sua reação ao coronavírus

Washington proibiu a entrada em território americano de todos os não residentes procedentes da China

Alphabet divulga resultados: meta é bater a Microsoft na nuvem

O segmento de nuvem do Google trabalha para tornar-se uma fonte de receita primordial nos próximos anos

Copom faz nesta semana primeira reunião do ano e pode cortar juros

Copom, formado pela diretoria do Banco Central, reúne-se a cada 45 dias e define a Selic, conhecida como taxa básica de juros da economi

Robôs de investimentos viram opção para fugir da rentabilidade baixa

Robôs de investimento montam, com base em algoritmos, portfólios com produtos de renda fixa e variável de acordo com o perfil do investidor

Política e mundo

Alcolumbre: reforma tributária e autonomia do BC são prioridades para 2020

Presidente do Senado também defende importância do novo Marco Legal do Saneamento e quer votação ainda no primeiro semestre

Chegada de Fux à presidência do STF vai abrir fase pró-Lava Jato na casa

Ministro, que assume em setembro, faz parte de ala do Supremo considerada mais linha dura com os réus

Brexit afeta brasileiros com dupla cidadania na Europa

Pessoas com cidadania de algum país-membro do bloco europeu tinham direito de morar no Reino Unido

Em vídeo, brasileiros na China pedem a Bolsonaro apoio para voltar ao país

No começo da semana, presidente afirmou que era contra repatriar uma família com suspeita de infecção de coronavírus por trazer riscos à população

Contra coronavírus, China injetará US$ 175 bilhões para estimular economia

A operação acontecerá na segunda-feira (3), dia de reabertura dos mercados financeiros após as férias de Ano Novo

Filipinas registram primeira morte por coronavírus fora da China

Vítima era um chinês natural de Wuhan, epicentro da epidemia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde; número de mortos passou de 300

Candidato à presidência dos EUA, Michael Bloomberg planeja taxar ricos

A campanha de Bloomberg estima que as medidas vão levantar cerca de 5 trilhões de dólares ao longo de 10 anos

Enquanto você desligou…

Ipiranga e BR são os postos preferidos dos brasileiros, mostra estudo

Nova pesquisa aponta que preço e localização ainda são chave para o consumidor. Mas lojas de conveniência e serviços se mostram como atrativo essencial

“Imposto do Pecado” deve entrar na reforma tributária planejada por Guedes

Medida está nos planos da equipe econômica desde que o ministro começou a preparar uma ampla reestruturação do sistema de impostos no país

Bolsonaro estima queda de 3% em exportações brasileiras com coronavírus

Bolsonaro afirmou que a economia terá “em parte algum problema”, mas que a questão é debatida pelo governo

Cogna (ex-Kroton) fará oferta de pelo menos R$ 2 bilhões em ações

Segundo fato relevante, a empresa vai usar os recursos para aquisição de grupos de ensino superior e otimização de sua estrutura de capital

Engie aprova emissão de até R$ 500 milhões em debêntures

Operação será feita pela controlada Engie Transmissora de Energia Participações

‘Brasil tem reputação muito ruim no meio ambiente’, diz diretor da Eurasia

Em entrevista, diretor-geral da consultoria política para as Américas diz que o tema aparece de forma recorrente em conversas com fundos de investimentos

Credit Suisse também espionou o Greenpeace, diz jornal

Segundo a reportagem, o presidente-executivo do Credit Suisse ordenou que seu chefe de segurança se infiltrasse no grupo de proteção ambiental

As ações que mais caíram e as que mais subiram em janeiro

Coronavírus pressiona empresas de commodities e varejo lidera altas

Os melhores e os piores investimentos de janeiro

Entre os destaques dos melhores investimentos estão os fundos cambiais, embalados pela alta do dólar no período

Sem anúncios, Facebook planeja monetizar WhatsApp

Aplicativo de mensagens terá serviço de pagamentos em breve

Agenda

Nesta segunda-feira (3), como acontece todas as semanas, o Banco Central divulga o boletim Focus, com as perspectivas do mercado para a economia brasileira a médio e longo prazo.

Nos Estados Unidos, o Markit (ISM) publica o PMI (Índice de atividade dos gerentes de compras) industrial, do mês de janeiro, uma importante medida da confiança econômica e que pode antecipar a saúde da economia do país. Também é dia do ISM (Institute for Supply Management) publicar sua versão do PMI, assim como conhecer os números referentes à zona do Euro.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Frase do dia

“O que estou começando a fazer é entender que tenho poder. Que eu tenho mais poder do que eu poderia imaginar“, Laverne Cox, atriz