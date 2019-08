São Paulo — A bolsa paulista começava a semana com fortes perdas, em meio à escalada da guerra comercial entres os Estados Unidos e a China, após a Pequim deixar o iuan se desvalorizar para uma mínima em uma década nesta segunda-feira, o que o presidente norte-americano, Donald Trump, classificou como violação.

Às 10:14, o Ibovespa caía 1,84 %, a 100.781,99 pontos, com quase todas as ações do índice no vermelho.