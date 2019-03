Bolsa cai quase 2% de olho em Previdência e exterior; dólar sobe forte

São Paulo — A bolsa paulista caía quase 2 por cento na manhã desta sexta-feira, alinhada ao desempenho dos mercados no exterior, enquanto persistiam no cenário doméstico as preocupações de que a prisão do ex-presidente Michel Temer na véspera comprometa o andamento da reforma da Previdência.

Às 10:16, o Ibovespa caía 1,91 por cento, a 94.884,66 pontos.

Dólar

Uma hora antes, o dólar abria o pregão subindo com força ante o real, acompanhando o cenário de maior cautela no exterior depois de dados fracos na Europa, que alimentarem temores de uma desaceleração econômica global.

Às 9:17, o a moeda norte-americana avançava 2,09 por cento, a 3,8794 reais na venda. Na véspera, a divisa norte-americana fechou em alta de 0,90 por cento, a 3,8001 reais na venda.

O dólar futuro subia por volta de 2,3 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 14,5 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de abril, no total de 12,321 bilhões de dólares.