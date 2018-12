São Paulo – O principal índice de ações da bolsa paulista operava em queda de cerca de 1 por cento nos minutos iniciais do pregão desta quarta-feira, sendo pressionado por ações de bancos e da Petrobras na volta do feriado de Natal, enquanto investidores monitoram as articulações nos Estados Unidos para encerrar a paralisação parcial do governo, o que acentuava temores sobre a economia global.