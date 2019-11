Bolsa cai para abaixo dos 106 mil em véspera de feriado

A Bolsa voltou a encerrar o dia em queda, após um início de pregão positivo. Nesta terça-feira (19), o Ibovespa recuou 0,38% e fechou em 105.864,18 pontos. Com isso, o principal índice de ações já soma perdas de 692,7 pontos na semana, que, novamente, terá menos pregões do que o habitual. Isso porque o mercado não irá abrir amanhã (20) devido ao dia da Consciência Negra – feriado na cidade de São Paulo.

Se por um lado a Bolsa teve mais um dia negativo, por outro, a moeda americana se enfraqueceu após ter batido o maior valor nominal de fechamento no início da semana. Nesta terça, o dólar chegou a ser negociado por mais de 4,21 reais pela manhã, mas logo passou a cair, fechando em queda de 0,174%, em 4,1988 reais.

Sem grandes variações, a baixa do Ibovespa nesta terça foi puxada pelas ações com maior peso no índice. Um exemplo foram os papéis ordinários e preferenciais da Petrobras, que caíram 1,42% e 1,03%, respectivamente. A depreciação do ativo ocorre em linha com a queda do preço do petróleo, que chegavam a recuar mais de 2,5% no mercado de futuros.

No início do dia, os papéis da Petrobras chegaram a registrar alta, tendo no radar o anúncio do reajuste de preço da gasolina e do diesel, o que foi bem aceito pelo mercado.

“A medida é positiva por manter uma política própria de preços, desvinculada dos interesses do governo e mantendo uma governança corporativa mais sólida”, afirmou Luiz Gustavo, estrategista da Guide Investimentos, em relatório a clientes.

As ações da Vale, por sua vez, subiram 1,18% em mais um dia de alta no preço do minério de ferro negociado na China.

Outro setor com grande presença no índice, os bancos tiveram mais um dia de perdas na Bolsa. Neste pregão, as ações do Banco do Brasil caíram 1,59%, as do Itaú, 1,1%, as do Santander, 0,83% e as do Bradesco, 0,17%.

Ainda no campo financeiro, as ações da B3, controladora da Bolsa, recuaram 2,2% e lideraram as quedas do Ibovespa. Desde o início da semana, o ativo já se desvalorizou 3,73%. Já os papéis do BTG Pactual subiram 3,29%. No ano, o banco acumula valorização de 199,74% na Bolsa.

A alta da ação do BTG na sessão só foi inferior à da construtora MRV, que subiu 3,35%. A sessão, porém, não foi positiva para o setor de construção civil. Nesta terça, Cyrela, Tecnisa, Multiplan e Direcional caíram 1,51%, 1,54%, 2,05% e 2,21%, respectivamente.

Por outro lado, os frigoríficos se valorizaram na Bolsa, com exceção dos papéis da JBS, que caíram 0,90% tendo no radar a venda de 290 milhões de ações pelo BNDES. Os papéis da BRF subiram 0,84% e os da Minerva, 2,07%. As ações da Marfrig continuaram o movimento de valorização iniciado ontem (18), com o aumento da fatia da companhia na americana NationalBeef.