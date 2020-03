Ibovespa abre em queda e perde os 90 mil pontos

O Ibovespa chegou a abrir em queda de mais de 3% nesta quarta-feira (11), após registrar alta de 7,14% no pregão anterior – a maior alta desde janeiro de 2009. Ontem, os mercados do mundo todo reagiram impulsionados pelas propostas de estímulos econômicos dos Estados Unidos e da Europa. Às 11h35, o principal índice da B3 recuava 3,41% e ficava em 89.067 pontos.

“Agora, a discussão se volta para o cronograma de implementação desse pacote – quando e quanto será de fato implementado, e se outros países seguirão esses passos”, escreveram analistas da XP Investimentos em relatório.

No exterior, as bolsas operavam sem um viés definido, com a Ásia e os índices futuros dos Estados Unidos no vermelho enquanto os mercados europeus tinham mais um dia de alta.

As ações da Petrobras, com grande peso no Ibovespa, recuavam mais de 5% e puxavam o principal índice da B3 para baixo. O ativo segue pressionado pelo conflito comercial entre Arábia Saudita e Rússia, que gira em torno do preço do petróleo. No exterior, a cotação da commodity caía 4%.

Já os papéis da TIM se destacavam positivamente, chegando a subir 8% na máxima, após anunciar uma possível aquisição em conjunto com a Telefônica Brasil de todo o negócio de telefonia móvel da Oi