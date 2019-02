São Paulo – A bolsa paulista mostrava o Ibovespa em queda de mais de 1 por cento nos primeiros negócios desta quarta-feira, marcada por queda do preço do petróleo e fraqueza dos futuros acionários nos Estados Unidos, com Vale pesando mais uma vez após declarar força maior para entrega de minério de ferro.

Às 10:35, o Ibovespa caía 1,44 por cento, a 96.869,20 pontos.