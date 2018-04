Bolsa cai em dia de julgamento de habeas corpus de Lula

São Paulo — O Ibovespa abriu em queda nesta quarta-feira, em meio à cautela dos investidores antes do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por volta das 11h, o principal índice da Bolsa recuava 2,08%, a 82.865 pontos. Ontem, o Ibovespa caiu 0,5%, para 84.623 pontos.

O plenário do STF analisa na quarta-feira o pedido de habeas corpus da defesa de Lula, que busca impedir que ele seja preso antes de esgotados recursos em todas as instâncias do Judiciário contra a condenação a 12 anos e 1 mês de prisão imposta pelo TRF-4 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá (SP).

A preocupação sobre o resultado, principalmente no caso de uma decisão favorável a Lula, está atrelada a um potencial imbróglio jurídico que poderia envolver a eleição presidencial no caso de candidatura do petista, citaram profissionais da área de renda variável ouvidos pela Reuters. Veja o que está em jogo no julgamento de hoje.

Dólar

A moeda norte-americana começou o dia em alta, ultrapassando a marca dos 3,36 reais. Às 10h09, o dólar avançava 0,48% a 3,3540 reais na venda. Na véspera, fechou em alta de 0,77%, a 3,3381 reais.

Com agência Reuters.