Bolsa brasileira já perdeu R$ 1,3 trilhão em valor de mercado em 2020

São Paulo – A bolsa brasileira já perdeu 1,3 trilhão de reais em valor de mercado em 2020. É o que aponta um levantamento realizado pela consultoria Economatica a pedido do site EXAME.

Atualmente, o valor de mercado da B3, considerando todas as empresas listadas, é de 3,52 trilhões de reais. Em janeiro, esse valor era de 4,56 trilhões de reais em valor de mercado.

Somente no mês de março, com pandemia de coronavírus e guerra de preços do petróleo, a bolsa brasileira perdeu 669 bilhões de reais. O mês já entrou para a histórica do mercado financeiro brasileiro, com o acionamento duas vezes do circuito que paralisa as negociações se houver queda de 10% do Ibovespa.

Quarta-feira de pânico

Nesta quarta-feira (11), com o segunda paralisação (circuit breaker) em três dias, a Petrobras perdeu 24,38 bilhões de reais, a maior queda entre as empresas listadas do Ibovespa.

A Vale e o Itaú aparecem na sequência, com perdas de 20,87 bilhões de reais e 17,75 bilhões de reais em valor de mercado. Já o Bradesco e a Ambev perderam 16,42 bilhões de reais e 10,53 bilhões de reais, respectivamente.

As mais valiosas da AL

As empresas brasileiras historicamente lideram o ranking das mais valiosas na América Latina. Com queda de preço do barril de petróleo, a Petrobras caiu da primeira colocação para a terceira. Quem passou a ser a mais valiosa foi o Itaú Unibanco, seguido pela Ambev.

A estatal chega ao final da segunda semana de março valendo 210,62 bilhões de reais. Já o Itaú Unibanco assumiu a liderança, com valor de 250,72 bilhões de reais, enquanto a Ambev tem valor de mercado estimado em 216,28 bilhões de reais.