Bolsa bate os 113 mil, mas fecha em queda após fala de Bolsonaro

Não foi dessa vez que o Ibovespa fechou acima dos 113 mil pontos. Embora tenha superado a marca pela primeira vez na história, a Bolsa passou a cair no período da tarde, após o presidente Jair Bolsonaro falar que “todas as alternativas estão na mesa” ao ser questionado sobre CPMF. Com isso, o índice encerrou o pregão desta segunda-feira (16) em queda de 0,59%, em 111.896,04 pontos.

“A fala do Bolsonaro com certeza motivou a queda. O mercado estava vindo de máximas atrás de máximas. Então, qualquer motivo pequeno acaba se tornando um motivo maior para realização de lucros”, afirmou Jefferson Laatus, estrategista-chefe e fundador do Grupo Laatus.

O movimento da bolsa brasileira foi na contramão das principais praças acionárias do mundo, que registraram alta nesta segunda-feira, tendo no radar a distensão das relações comerciais e dados sobre a produção industrial chinesa, que cresceu 6,2%, em novembro, enquanto as projeções do mercado apontavam para uma expansão 5%.

Ao longo do dia, o Ibovespa conseguiu surfar no otimismo internacional e superou a marca dos 113 mil pontos pela primeira vez, renovando o recorde histórico para 113.196,83 pontos.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, o destaque negativo ficou para as da Cielo, que caíram 5,13%, após se valorizar 8,8% na semana passada. A companhia tem enfrentado um momento difícil com o acirramento da disputa no mercado de maquininhas, setor em que nadava de braçada. Mesmo com a forte valorização do Ibovespa no período, os papéis da Cielo estão praticamente estáveis em relação à sua cotação no início do ano.