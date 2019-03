Bolsa bate a marca dos 100 mil pontos pela primeira vez na história

São Paulo – O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, alcançou a marca dos 100 mil pontos na tarde desta segunda-feira. Às 14h44, o índice subiu 0,90% aos 100.006,22 pontos.

A semana começa com a perspectiva de início dos trabalhos da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O mercado aguarda o envio do texto que trata sobre a aposentadoria dos militares e a definição de quem será o relator na comissão.

Antes prevista para a última semana de março, a votação do relatório pode ficar para a primeira semana de abril. Ontem, por meio do Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ainda não teve conhecimento do texto do projeto de lei que altera as regras previdenciárias para militares, mas afirmou que possíveis benefícios ou sacrifícios serão divididos entre todos, sem distinções.

Ainda sobre o cenário interno, Jair Bolsonaro está em Washington, onde deve selar acordos com Donald Trump. O presidente deve discursar às 17h50 na conferência “Brazil Day In Washington”.

No cenário externo, com sinais de desaceleração no crescimento econômico global, o mercado concentra no Federal Reserve, que se reúne na quarta-feira para obter mais indicadores sobre a trajetória das taxas de juros dos EUA.

A expectativa é de que o banco central americano mantenha sua taxa de juros inalterada, mas o foco dos investidores deve se voltar ao gráfico de pontos, para verificar se o FOMC revisará sua projeção atual de duas elevações do juro este ano para apenas uma ou até mesmo nenhuma.