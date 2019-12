Bolsa bate 3º recorde de fechamento seguido e fecha acima dos 115 mil

As compras de fim de ano estão a todo vapor na B3. Nesta quinta-feira (19), o Ibovespa quebrou o terceiro recorde de fechamento consecutivo ao subir 0,71% e encerrar em 115.131,25 pontos. Este foi o quinto dos últimos 6 pregões, sendo que, no mês, o principal índice da Bolsa só registrou três quedas.

Apesar da alta, o Ibovespa amanheceu em baixa e só foi se estabilizar no campo positivo no período da tarde, quando chegou a ultrapassar os 115 mil pontos pela primeira vez. Logo em seguida, o índice voltou para a casa dos 114 mil, mas recuperou a marca nos instantes finais da sessão e encerrou na maior pontuação do dia.

Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos, explica que a melhor perspectiva para a economia local contribuiu para que o índice batesse mais um recorde. Segundo ele, a melhora passou pelos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que vieram “muito acima do esperado”.

Divulgado hoje (19) pelo Ministério da Economia, o Caged registrou criação de 99.232 novos empregos formais, em novembro. A expectativa do mercado era de 57 mil vagas criadas.

“O Caged corroborou com os dados que vieram acima das expectativas”, disse Beyruti.

No começo de dezembro, o crescimento de 0,6% do PIB (produto interno bruto) no terceiro trimestre surpreendeu os investidores, que projetavam uma expansão de 0,4%. Ontem (18), o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou o otimismo do mercado ao projetar um PIB ainda mais forte para o ano que vem. “Será o dobro desse ano. Se for 1,2% [em 2019] será de 2,4%”, disse Guedes.