Bolsa avança nos primeiros negócios; Sabesp está entre destaques positivos

São Paulo — A bolsa paulista começa a quinta-feira no azul, com as ações da Sabesp entre as maiores altas do Ibovespa, após a agencia reguladora colocar em consulta pública documentos relacionados à revisão tarifária da companhia.

Às 10:15, o Ibovespa subia 0,28 %, a 104.144,66 pontos.