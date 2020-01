São Paulo — A bolsa paulista mostrava o Ibovespa em alta logo após a abertura do pregão desta sexta-feira, ensaiando quebrar série de cinco pregões fechando no vermelho, favorecida pelo viés tranquilo no cenário externo, com Mafrig e BR Distribuidora entre as maiores altas.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,24 %, a 116.224,48 pontos.