São Paulo — O Ibovespa avançava no início da primeira sessão de novembro, com dados econômicos melhores do que o esperado nos Estados Unidos conduzindo o movimento positivo do mercado, com papéis de Suzano liderando as altas após divulgação de balanço trimestral.

Às 10:16, o Ibovespa subia 0,66%, a 107.931,69 pontos.