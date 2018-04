Bolsa avança em início de sessão com agenda tranquila

São Paulo – O principal índice de ações da B3 avançava na manhã desta terça-feira, em sessão de noticiário relativamente tranquilo, com as bolsas norte-americanos ensaiando uma recuperação, o que ajudava o pregão brasileiro.

Às 10:51, o Ibovespa subia 0,77 por cento, a 85.320 pontos. O volume financeiro somava 861 milhões de reais.

Nos Estados Unidos, os índices acionários esboçavam uma melhora, após fortes perdas na véspera, pressionadas pelo recuo expressivo de ações de tecnologia. O S&P 500 subia 0,58 por cento.

Na visão da equipe da Guide Investimentos, contudo, o cenário externo segue volátil, com agentes financeiros atentos aos passos do presidente dos EUA, Donald Trump, quanto às políticas comerciais.

A sessão doméstica também é marcada por expectativas em torno da filiação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao MDB nesta terça-feira e do julgamento no STF do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira.

Destaques

– BRADESCO PN subia 1,72 por cento, tendo no radar evento do segundo maior banco privado do país com investidores na véspera. Em nota a clientes, o BTG Pactual disse que o evento trouxe um feedback mais positivo sobre provisões e que, apesar do desafio de juros mais baixos, o banco segue com visão positiva.

– VALE ON avançava 0,70 por cento, apesar do recuo dos preços do minério de ferro, conforme agentes financeiros seguem repercutindo positivamente a mudança na política de dividendos da mineradora.

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON valorizavam-se 1,15 e 1,32 por cento, respectivamente, em meio ao avanço do petróleo no exterior e noticiário intenso envolvendo a petroleira, incluindo que uma autuação da ANP sobre participação do governo em Campo de Lula foi cancelada.

– ECORODOVIAS ON tinha acréscimo de 1,81 por cento, após forte perda na véspera, em meio a notícia envolvendo a empresa em investigações da Lava Jato.

– KROTON ON recuava 1,04 por cento, na segunda sessão negativa, após alta de 3 por cento na última quinta-feira.