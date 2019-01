Bolsa avança e retoma 97 mil pontos com salto de Vale

São Paulo – A bolsa paulista começava em alta o pregão desta quarta-feira, favorecida pelo viés externo positivo, em meio a expectativas benignas para o desfecho de reunião de política monetária do Federal Reserve.

A ação da Vale saltava 6 por cento após plano de ação de 5 bilhões de reais e outras medidas na esteira da tragédia em Brumadinho.

Às 10:12, o Ibovespa subia 1,29 por cento, a 96.868,58 pontos.

As units do Santander Brasil também ocupavam os holofotes, com queda de 2 por cento, após o maior banco estrangeiro no país divulgar resultado do quarto trimestre de 2018, com lucro líquido recorrente de 3,405 bilhões de reais, alta de 23,8 por cento.