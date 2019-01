São Paulo – O tom positivo prevalecia na bolsa paulista nos primeiros negócios desta quinta-feira, com o Ibovespa em máximas históricas, com o Bradesco entre as maiores contribuições positivas após resultado trimestral e previsões para 2019.

Às 10:13, o Ibovespa subia 0,92 por cento, a 97.892,87 pontos.

A sinalização “dovish” do Federal Reserve na véspera endossava o movimento positivo no pregão brasileiro.