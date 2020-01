Bolsa avança e recupera 117 mil pontos; Gol sobe mais de 2%

São Paulo — A bolsa paulista tinha o Ibovespa em alta nos primeiros negócios desta quarta-feira, acompanhando o clima relativamente tranquilo no exterior, com declarações de autoridades dos Estados Unidos e Irã atenuando por ora preocupações de nova escalada na tensão após ataque iraniano a instalações norte-americanas no Iraque.

As ações da Gol figuravam entre os destaques de alta, após a companhia aérea divulgar prévia para o resultado do quarto trimestre, com alta nas receitas e queda nos custos na comparação ano a ano.

Às 10:16, o Ibovespa subia 0,52 %, a 117.263,11 pontos.