São Paulo – O principal índice de ações da B3 avançava logo após a abertura do pregão desta sexta-feira, tendo como pano de fundo um cenário misto no exterior, com intenso noticiário corporativo também sob os holofotes, incluindo nova bateria de resultados trimestrais.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,51 por cento, a 86.823 pontos.