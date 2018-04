São Paulo – O principal índice de ações da B3 avançava nos primeiros negócios desta quinta-feira, tendo como pano de fundo um quadro mais positivo no exterior, com agentes financeiros também analisando uma bateria de resultados corporativos, incluindo os balanços da Vale e do Bradesco.

Às 10:07, o Ibovespa subia 0,58 por cento, a 85.533 pontos.