Bolsa avança com exterior positivo; dólar cai

São Paulo — O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta sexta-feira, tendo de pano de fundo viés positivo em bolsas no exterior e noticiário corporativo local abundante, com Via Varejo disparando após proposta do conselho de administração para excluir cláusula que encarece venda da empresa.

Às 10:13, o Ibovespa subia 0,42 por cento, a 95.925,83 pontos.

Dólar

O dólar recuava ante o real nesta sexta-feira, com investidores digerindo informações mistas do relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de abril.

Às 10:54, o dólar recuava 0,38 por cento, a 3,9438 reais na venda.

Na véspera, a divisa norte-americana subiu 0,92 por cento, a 3,9589 reais na venda.

O dólar futuro cedia cerca de 0,6 por cento neste pregão.

Nos EUA, foram criadas 263 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, enquanto a taxa de desemprego caiu a 3,6 por cento, uma mínima de mais de 49 anos.

Apesar do resultado bem melhor do que o esperado, o mercado se apegou ao dado de ganhos salariais, que repetiu a mesma taxa de março ao subir 0,2 por cento. O ritmo de ganho salarial é consistente com inflação moderada.

“A expectativa era em torno do relatório e ele veio bem acima do que o mercado imaginava(…) Mas por mais que a taxa de desemprego tenha recuado, o que fez preço foi a remuneração por hora trabalhada”, explicou o superintendente de câmbio da Correparti Corretora, Ricardo Gomes da Silva.

No front doméstico, participantes do mercado encerram a semana sem grandes avanços no que diz respeito à Previdência, uma vez que os trabalhos ficaram pausados nesta semana cortada por feriado, com a expectativa do início dos trabalhos na comissão especial no dia 7.

Na véspera, o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que defenderá na íntegra a PEC da reforma da Previdência para honrar a assinatura que o presidente Jair Bolsonaro colocou no texto ao enviá-lo ao Congresso Nacional.

O presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, disse em entrevista ao SBT que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), transmitiu a ele vontade de lideranças partidárias de aprovar a reforma da Previdência na Casa o mais rápido possível.

É possível que ainda haja movimentos de proteção nesta sexta-feira, com agentes financeiros se precavendo antes de uma semana que tende a trazer o noticiário político ao foco novamente, avaliaram agentes.

“De forma geral, esse nível de dólar aqui é até surpreendente, estamos na véspera de uma semana que tende a ser bem pesada. Imagino que à tarde tenha espaço para esse mercado voltar a subir um pouco, como proteção”, disse Gomes da Silva.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.