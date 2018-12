São Paulo – A bolsa paulista abriu em alta nesta sexta-feira, no derradeiro pregão de 2018, ajudada pelo viés positivo do mercado internacional, enquanto agentes financeiros também repercutem sinalizações consideradas auspiciosas relacionadas à situação fiscal do país pela equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Às 10:09, o Ibovespa subia 1,03 por cento, a 86.339,83 pontos.