São Paulo – A bolsa paulista começava a quarta-feira no azul, tendo de pano de fundo um viés relativamente benigno do exterior, com agentes financeiros também na expectativa de falas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, em Davos, na Suíça, previstas para a parte da tarde.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,34 por cento, a 95.430,85 pontos.