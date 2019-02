Bolsa avança com BB em destaque; exterior e Previdência seguem no radar

São Paulo – A bolsa paulista mostrava ganhos nos primeiros negócios desta quinta-feira, com as ações do Banco do Brasil entre as maiores altas do Ibovespa após balanço trimestral e projeções para 2019.

O pregão doméstico também era influenciado pelo cenário externo positivo, bem como expectativas em torno de desdobramentos da reforma da Previdência, em particular esperada reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta tarde.

Às 10:13, o Ibovespa subia 0,37 por cento, a 96.195,38 pontos.