São Paulo — O tom positivo prevalecia na bolsa paulista logo após a abertura do pregão desta quarta-feira, favorecido pelo viés benigno em praças financeiras externas, com Equatorial entre as maiores altas do Ibovespa após suspender na Justiça decisão da Aneel contra revisão tarifária no Piauí.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,28%, a 109.261,35 pontos.