Bolsa avança 1% nos primeiros negócios com cena corporativa sob holofotes

São Paulo — A bolsa paulista ensaiava uma melhora nos primeiros negócios desta quarta-feira, com Gerdau entre as maiores altas do Ibovespa após resultado trimestral, em sessão também marcada pela repercussão do balanço da Petrobras e dados de vendas e produção da Vale no começo do ano.

Às 10:16, o Ibovespa subia 1,07 por cento, a 95.403,17 pontos.

Dólar

O dólar tinha leves variações sobre o real no início do pregão desta quarta-feira, em dia que terá a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, na comissão especial sobre a Previdência e a decisão de política monetária do Banco Central.

Às 9:05, o dólar avançava 0,08 por cento, a 3,9725 reais na venda.

Na véspera, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,29 por cento, cotada a 3,9694 reais.

O dólar futuro rondava a estabilidade.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 5,05 mil swaps cambiais tradicionais, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de julho, no total de 10,089 bilhões de dólares.