Bolsa amplia ganhos e toca máxima da sessão após dado de emprego dos EUA

São Paulo – O Ibovespa, principal índice da bolsa paulista B3, ampliou os ganhos e tocou máxima da sessão nesta sexta-feira, após dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos mostrarem uma criação de empregos abaixo do esperado, reforçando apostas de um tom mais moderado no ritmo de normalização da política de juros norte-americana.

Às 11:52, o Ibovespa subia 0,8 por cento, a 89.560,36 pontos, na máxima da sessão. O volume financeiro somava 2,7 bilhões de reais.

A melhora era referendada pela aceleração da alta das ações da Petrobras, seguindo a ampliação dos ganhos dos preços do petróleo após a Rússia e os maiores produtores da commodity do Oriente Médio se aproximarem de um acordo para reduzir a produção.

O Departamento do Trabalho dos EUA disse que foram criados 155 mil vagas em novembro, ante previsão de 200 mil postos, enquanto a taxa de desemprego ficou em 3,7 por cento. A renda média por hora de todos os trabalhadores subiu 0,2 por cento, também abaixo do esperado (+0,3 por cento).