Bolsa alemã cria índice para empresas de inteligência artificial

Frankfurt, Alemanha – A Deutsche Boerse lançou um índice que segue empresas líderes em inteligência artificial (IA) e que utiliza um algoritmo que afirma ser capaz de identificar as primeiras companhias que adotam essa tecnologia.

As empresas do índice incluem Apple, Deutsche Telekom, Bank of America e Facebook, informou a operadora alemã de bolsa nesta segunda-feira.

A bolsa alemã disse que encontrou uma maneira de identificar os registros de patente relacionados com IA para selecionar as 200 empresas que compõem o índice, chamado AI STOXX Global Artificial Intelligence Index.

As patentes são um indicador precoce de inovações em IA e o índice, o primeiro de seu tipo, ajudará os fundos que acompanham indicadores de empresas voltadas para a inteligência artificial, segundo a Deutsche Boerse.

“Os primeiros que adotarem a tecnologia hoje devem ser os líderes de amanhã em IA”, afirmou em um comunicado Matteo Andreetto, diretor executivo do negócio de índice da Deutsche Boerse, STOXX. “Os investidores precisam de soluções para discernir o hype de uma oportunidade real.”

A Deutsche Boerse, que anunciou o índice em uma conferência nos EUA de fundos transacionados em bolsa, fez parceria com a Yewno, uma empresa de IA com sede em Redwood City, Califórnia, para criar o índice.

A unidade Stoxx da Deutsche Boerse opera mais de 7.500 índices, incluindo o Euro Stoxx 50.