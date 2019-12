São Paulo — A bolsa paulista não tinha uma tendência clara nos primeiros negócios desta segunda-feira, com o Ibovespa abrindo perto da estabilidade em uma semana decisiva para as negociações comercias entre norte-americanos e chineses e marcada por decisões de juros no Brasil e nos EUA.

Às 10:03, o Ibovespa subia 0,03 por cento, a 111.159,25 pontos.