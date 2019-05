São Paulo — A bolsa paulista mostrava pouca variação na manhã desta quarta-feira, com a aversão ao risco no exterior sendo parcialmente compensada pela perspectiva otimista no ambiente doméstico, em meio à aprovação do texto da reforma adminstrativa na véspera pelo Senado, e do pacto selado entre os três poderes para avançar com as pautas econômicas.

Às 10:04, o Ibovespa caía 0,08%, a 96.314,01 pontos.