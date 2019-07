São Paulo — A bolsa paulista mostrava alguma fraqueza nos primeiros negócios desta sexta-feira, com bancos entre as maiores pressões de baixa do Ibovespa, conforme o mercado segue em ritmo de espera para o começo da temporada de resultados de companhias que compõem o índice a partir da próxima semana.

Às 10:15, o Ibovespa caía 0,24 %, a 104.468,88 pontos.