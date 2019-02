São Paulo – A bolsa paulista começava a sexta-feira no vermelho, tendo as ações da Vale entre as maiores perdas do Ibovespa, com noticiário sobre a companhia incluindo alerta de desnível em outra barragem da empresa em Minas Gerais e fechamento de terminal portuário operado pela empresa no Espírito Santo.

Às 10:12, o Ibovespa caía 0,36 por cento, a 94.065,69 pontos.