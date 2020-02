Ibovespa opera em queda superior a 5% em meio a pânico com coronavírus

São Paulo – O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, operava nesta quarta-feira (26) em queda acentuada, derrubado pela onda de insegurança global que se espalhou pelas principais bolsas do mundo nos últimos dias, em meio às notícias de avanço do novo coronavírus para fora da China.

Por volta das 14h, logo após a abertura, o Ibovespa registrava queda de 5,25%, a 107.712,41 pontos. Empresas ligadas a turismo e ao mercado internacional lideravam as quedas do dia: a Azul caía 9,7% e a Gol perdia 8,1%. As siderúrgicas CSN e Usiminas também sofriam, com perdas de 7,6% e 6,7%, respectivamente.

Por conta do feriado de Carnaval, a Bolsa brasileira ficou fechada tanto na segunda-feira (24) quanto na terça (25), reabrindo às 13h desta quarta-feira. Ao longo dos últimos dois dias, as bolsas americanas e europeias despencaram, mas voltaram a recuperar, em parte, as perdas no pregão desta quarta.

No Brasil, foi confirmado nesta quarta-feira o primeiro caso de um infectado pelo coronavírus, em São Paulo. O paciente, um homem de 61 anos, esteve recentemente na Itália, um dos países mais afetados pela doença fora da China.

Em Wall Street, por volta das 13h30 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 1,6%, a 27.158 pontos, e o S&P 500 também ganhava 1,6%, a 3.140 pontos. Ambos haviam caído mais de 3% tanto na segunda quanto na terça.

Os investidores estavam cautelosos após os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA pedirem aos norte-americanos que se preparem para a propagação do vírus nos Estados Unidos. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que realizará uma coletiva de imprensa sobre o coronavírus nesta quarta.