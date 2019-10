Ibovespa sobe em sessão de expectativas para negociação EUA-China

São Paulo — A bolsa paulista buscava manter o viés positivo nesta quinta-feira, em pregão marcado por expectativas para negociações comerciais entre Estados Unidos e China, com as ações da Yduqs liderando as altas do Ibovespa após dados de captação de alunos do segundo semestre.

Às 11:08, o Ibovespa subia 0,86 por cento, a 102.115,24 pontos. O volume financeiro somava 2,87 bilhões de reais.

“Todas as atenções do mercado estão voltadas para as negociações de EUA e China em torno da guerra comercial”, destacou o estrategista Dan Kawa, sócio na TAG Investimentos, em email a clientes, acrescentando que o mercado segue com alta volatilidade, reagindo a cada ‘manchete’ sobre o tema.

Os principais negociadores comerciais norte-americanos e chineses vão se reunir nesta quinta-feira pela primeira vez desde o final de julho para tentar encontrar uma maneira de resolver a disputa de 15 meses, que tem adicionado volatilidade aos mercados.

Destaques

– PETROBRAS PN e PETROBRAS ON subiam 1,13% e 1,4%, favorecidas pela alta dos preços do petróleo no exterior, em sessão marcada por leilão de blocos exploratórios de petróleo e gás realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

– VALE ON avançava 3%, endossando a alta do Ibovespa, ajudada pela alta dos preços do minério de ferro na China, com papéis do setor de mineração e siderurgia como um todo no azul, com USIMINAS PNA em alta de 4,1%, CSN ON valorizando-se 4% e GERDAU PN subindo 3,75%.

– BRADESCO PN tinha alta de 1,9% e ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 0,9%, também colaborando com a alta do Ibovespa. O Banco Central indicou nesta quinta-feira que a rentabilidade dos bancos seguiu crescendo no primeiro semestre deste ano, com destaque para indicadores recordes entre instituições privadas.

– YDUQS ON subia 8,5%, após divulgar mais cedo alta de 45% na captação de alunos segundo semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, totalizando 132.353 estudantes, desempenho que a empresa de ensino disse que ficou acima da sua expectativa.

– ELETROBRAS ON e ELETROBRAS PNB avançavam 3,7% e 2,4%, respectivamente, tendo ainda de pano de fundo discussões envolvendo a capitalização da empresa.

– GOL PN caía 1,8%, após a companhia aérea suspender voos de 11 aeronaves Boeing 737 NG para substituição de um componente após inspeções recomendadas pela agência de aviação dos Estados Unidos, FAA. CVC BRASIL ON também era contaminada e perdia 2,1%.

– LOJAS RENNER ON cedia 0,45% após dados de vendas do comércio brasileiro mostrarem desaceleração em agosto. As varejistas na bolsa, contudo, tinham um desempenho sem viés comum, com VIA VAREJO ON em queda de 0,1%, assim como MAGAZINE LUIZA ON, que cedia 1%, enquanto B2W ON tinha acréscimo de 0,14%

– VIVARA ON, que estreou na bolsa paulista nesta quinta-feira, subia 2,2%, a 24,52 reais, após precificar oferta inicial de ações a 24 reais na última terça-feira. Na máxima até o momento, chegou a 24,84 reais.