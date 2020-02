Ibovespa fica instável no início do pregão após bolsa chinesa cair 8%

A bolsa brasileira começou a segunda-feira instável, oscilando entre uma pequena alta e uma pequena baixa, enquanto os investidores ainda tentam medir o impacto da crise chinesa com a epidemia do coronavírus sobre a economia mundial e a local. Após subir até 0,22% na primeira meia hora de pregão, o Ibovespa, principal índice da bolsa B3, caía 0,22%, para 113.510 pontos, às 10h35.

O mercado financeiro chinês reabriu nesta segunda-feira com queda de 8% depois de ficar dez dias fechado por causa do feriado do Ano Novo Lunar, que foi estendido pelo governo para tentar frear o avanço do coronavírus. Pequim estabeleceu novas regras para as transações na bolsa a fim de minimizar a volatilidade de preços nesta retomada dos negócios. Proibiu as vendas de papeis a descoberto e determinou que não haverá transações na madrugada. O cornavírus já matou 362 pessoas e contaminou 17.000.

“A bolsa chinesa está se alinhando com o movimento nos demais mercados globais enquanto ficou fechada. O Ibovespa, por exmeplo, caiu 5% nesse período. O que se sabe atualmente sobre a epidemia parece devidamente contabilizado nos preços dos ativos”, diz Pablo Spyer, diretor operacional da corretora de valores Mirae.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil, grande compradora de matérias-primas como minério de ferro e soja. Uma desaceleração da economia chinesa pode ter impacto no produto interno bruto brasileiro justamente no momento em que a atividade local ensaia uma aceleração.