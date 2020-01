São Paulo — A bolsa paulista ensaiava uma melhora nos primeiros negócios desta terça-feira, após o Ibovespa recuar mais de 3% na véspera, com o movimento desta sessão alinhado à recuperação de outras praças acionárias no exterior diante do aumento dos esforços globais para conter o coronavírus.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,22 %, a 114.731,78 pontos.